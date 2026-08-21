Manchester City connaît le prix à payer pour Allan Elias

Le probable départ de Savinho pour Tottenham en échange de 100 M€ oblige Manchester City à lui trouver un successeur. Nous vous en parlions un peu plus tôt, le club anglais a coché le nom d’Allan Elias, jeune ailier de 22 ans sous contrat avec Palmeiras jusqu’en décembre 2029.

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Le club brésilien a glissé dans ce même contrat une clause de départ de 100 M€, d’après les informations de The Athletic. C’est le prix qu’il faudra aligner pour convaincre O Verdão de lâcher son joueur qu’il a lui-même formé. Les Skyblues sont prévenus.