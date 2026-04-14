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Ligue des Champions

LdC : le PSG réalise une première dans l’histoire du foot français

Par Matthieu Margueritte
Ousmane Dembélé @Maxppp
Liverpool 0-2 PSG

Le Paris Saint-Germain a souffert, mais le club de la capitale a réussi à se qualifier pour les demi-finales de la Ligue des Champions après son succès à Anfield (2-0, 4-0 en cumulé). Tenant du titre, Paris sera opposé au Bayern Munich ou au Real Madrid au tour suivant.

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Cette qualification est même une première dans l’histoire du football français. Le PSG est en effet devenu le premier club hexagonal à se qualifier trois fois de suite pour les demi-finales de la Ligue des Champions.

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