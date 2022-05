Nice : Jérôme Rothen se lâche sur Jim Ratcliffe

Depuis que le milliardaire anglais Jim Ratcliffe a pris le contrôle de l’OGC Nice, les Aiglons n’ont pas vraiment changé de dimension. Et pour Jérôme Rothen, l’homme d’affaires n’en fait pas suffisamment pour aider le Gym à tutoyer les sommets européens.

« On se demande pourquoi il est venu à Nice pour vendre du rêve comme ça. S'il veut me faire taire, faire taire les Niçois et faire taire Galtier, qu'il mette 150 millions dans le recrutement cet été et là on la fermera », a-t-il déclaré au micro de RMC Sport.