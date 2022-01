PSG : Angel Di Maria juge le niveau de la Ligue 1

En glanant 50 points en 21 journées, le Paris Saint-Germain est largement leader du classement de la Ligue 1, avec 11 points d'avance sur son dauphin, l'OGC Nice. Une avance considérable qui approche petit à petit les hommes de Mauricio Pochettino vers un premier sacre pour l'entraîneur argentin en championnat, après l'échec l'an passé face au LOSC. Dans un entretien accordé à PSG TV, l'attaquant et compatriote Angel Di Maria s'est exprimé sur le niveau de la Ligue 1 cette saison, qu'il considère comme bien meilleur depuis quelques temps.

«Je pense que cette année nous avons commencé très fort, avec l’envie d'essayer de tout gagner à nouveau et c'est l’important. Mais je pense aussi que le championnat français a beaucoup grandi, et petit à petit il s'est beaucoup amélioré. Toutes les équipes vous offrent de grands matches, pas seulement nous, alors je ne pense pas que ce soit facile d’y évoluer. Après, les critiques sont normales dans ce milieu. Mais nous devons ne penser qu’à nous, travailler tous les jours, être à 100% et faire en sorte d'être toujours au meilleur niveau», a-t-il déclaré à la chaîne officielle du club.