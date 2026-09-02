Galatasaray s’offre Deniz Gül en provenance du FC Porto

Galatasaray a officialisé l’arrivée de Deniz Gül en provenance du FC Porto. L’attaquant international turc de 22 ans s’est engagé pour cinq saisons avec le club stambouliote, qui a déboursé 11 millions d’euros pour le recruter. L’accord prévoit également 10 % sur la plus-value d’une future revente en faveur de Porto. Gül percevra un salaire annuel net de 1,5 million d’euros. Galatasaray ajoute ainsi une nouvelle option à son secteur offensif avec un avant-centre encore jeune mais déjà habitué au football européen.

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📸 Yeni transferimiz Deniz Gül, takımımızla ilk antrenmanına çıktı. 🧿 #İBFKvGS pic.twitter.com/T1rrOunGIp — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) September 2, 2026

Né à Stockholm d’un père turc et d’une mère suédoise, Deniz Gül avait rejoint Porto en août 2024 après s’être révélé avec Hammarby. Il quitte donc le Portugal après deux saisons, dont un dernier exercice durant lequel il a disputé 29 rencontres de championnat. D’abord international suédois chez les jeunes, l’attaquant a ensuite choisi de représenter la Turquie et avait été convoqué pour la première fois avec la sélection de Vincenzo Montella en mars 2025.