La presse marseillaise désabusée par le PSG, l’Allemagne hurle au vol

Une finale qui passe mal

Si l’Europe entière est impressionnée par le PSG version Luis Enrique après cette deuxième qualification de rang en finale de Ligue des Champions, c’est également le cas dans le sud de la France, mais avec beaucoup plus d’amertume.« Le PSG peut toujours rêver du doublé », écrit sobrement La Provence. Il suffit ensuite de lire le contenu pour vite comprendre que le bonheur du PSG ne va pas aider les Marseillais dans ce moment terrible pour leur club. « Alors qu’ils sont en train d’assister au naufrage de leur équipe fétiche, ils sont également obligés d’assister à un autre spectacle peu réjouissant pour eux : l’éclatante domination du rival parisien sur le football européen. », écrit le quotidien provençal. Très attachés à la Ligue des Champions glanée en 1993, les Olympiens ne perdront jamais le slogan "à jamais les premiers". En revanche, ce PSG est bien parti pour être “à jamais le premier” à la remporter deux fois. Pour cela, il faudra venir à bout d’Arsenal le 30 mai prochain.

La suite après cette publicité

L’arbitre en prend pour son grade

« Le Bayern éliminé après un scandale d’arbitrage », titre Bild. Le journal allemand ne passe pas quatre chemins, le Bayern aurait dû bénéficier d’un pénalty, voire d’une supériorité numérique. « L’arbitre éteint le rêve de triplé », ajoute même le quotidien dans ses pages intérieures. Il faut dire que la première mi-temps de Joao Pinheiro a été mouvementée, surtout en raison de deux faits de jeu. D’une part, la main de Nuno Mendes en pleine contre-attaque, qui n’a pas été sifflée. Déjà averti, le Portugais aurait dû être exclu selon le camp munichois. Sauf que l’arbitre de la rencontre n’a pas sifflé main et a même sifflé contre Konrad Laimer pour une main juste avant celle du Portugais. Une décision litigieuse qui n’a pas convaincu grand monde, surtout pas Vincent Kompany. « Moi, j’étais 10 mètres à côté et je n’ai pas eu une seule fois l’impression que Konrad avait touché le ballon avec la main. Il l’a pris avec sa hanche. Pour moi, c’était clairement un second carton jaune. Cette scène est décisive pour le match. » Le second est arrivé quelques minutes après, sur un dégagement, Vitinha a tiré sur la main décollée de Joao Neves. Même pas de poker face pour le Portugais qui avait bien compris qu’il y avait main, mais toujours pas de coup de sifflet pour l’arbitre de la rencontre. Parce que oui, la règle confirme cette décision. Le règlement de l’IFAB indique qu’une faute doit être signalée si le joueur « touche le ballon du bras ou de la main en ayant artificiellement augmenté la surface couverte par son corps ». Mais l’instance précise également qu’il ne s’agit pas d’une faute si le ballon est parti du pied de l’un des coéquipiers de l’auteur de la main. Vincent Kompany a expliqué qu’il comprenait la règle, même si le pénalty sifflé la semaine dernière contre le Bayern lui laisse forcément des regrets.

Une finale Enrique-Arteta qui réjouit la Catalogne

En Espagne, cette affiche PSG Arsenal en finale de Ligue des Champions fait des heureux, surtout en Catalogne. Luis Enrique et Mikel Arteta ont un point commun, ils ont été formés au Barça et le coach parisien en a même été l’entraîneur. « Super Final Lucho Arteta », ajoute la presse catalane, fière d’avoir deux techniciens espagnols qui dirigent deux clubs étrangers. Forcément, Luis Enrique a un avantage puisqu’il va disputer sa troisième finale de Ligue des Champions et pour l’instant, il est en 2/2. L’entraîneur du PSG est considéré par beaucoup comme le meilleur entraîneur du monde, une victoire le 30 mai prochain lui permettrait sûrement d’être considéré comme l’un des meilleurs de l’histoire, si ce n’est pas déjà le cas.