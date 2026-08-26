Juventus : un nouveau club se renseigne sur Jonathan David

Jonathan David pourrait quitter la Juventus seulement un an après son arrivée à Turin. Selon Fabrizio Romano, l’Atlético de Madrid, à la recherche d’un nouvel attaquant, a pris contact avec la Juve afin de connaître les conditions d’un éventuel transfert de l’international canadien. Il n’existe pour l’instant ni offre officielle ni négociation entre les deux clubs, mais ce premier appel confirme l’intérêt madrilène. La Juventus est de son côté disposée à laisser partir David cet été si elle reçoit une proposition jugée satisfaisante. Une situation qui pourrait rapidement évoluer alors que le club italien cherche lui-même à recruter un nouvel avant-centre.

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Le Canadien se retrouve en effet dans une situation très compliquée sous les ordres de Luciano Spalletti. Déjà devancé par Randal Kolo Muani dans la hiérarchie, David dispose désormais d’un temps de jeu très réduit. L’entraîneur italien lui avait notamment reproché publiquement d’être « trop gentil » sur le terrain et de ne « pas se faire assez mal ». Sa non-entrée en jeu face à Frosinone, malgré les difficultés offensives de la Juventus, a encore illustré son déclassement. Après une Coupe du monde 2026 réussie avec le Canada, l’ancien Lillois pourrait donc chercher une porte de sortie avant la fermeture du mercato, et l’Atlético apparaît désormais comme une piste concrète.