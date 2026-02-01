PSG : Luis Enrique s’enflamme pour Matvey Safonov

Mesuré dans ses propos au micro de Ligue 1+, Luis Enrique s’est montré bien plus dithyrambique en conférence de presse après la victoire du PSG contre Strasbourg. Interrogé sur la nouvelle performance décisive de Matvey Safonov, le technicien espagnol a eu des mots très forts…

«Safonov ? Je crois que c’est le meilleur gardien que j’ai eu dans ma carrière pour stopper les pénalties. J’en ai eu plusieurs pourtant. Il a une capacité à deviner le côté que va choisir le tireur», a notamment avoué l’ancien coach du Barça. Lucas Chevalier a du souci à se faire…