PSG : Alessandro Florenzi qualifié pour le Clasico

À peine arrivé, déjà aligné ? Le prêt avec option d'achat d'Alessandro Florenzi au PSG a été officialisé ce vendredi que l'on parle déjà de lui sur le terrain ce dimanche. Après la défaite 1 but à 0 à Lens, les Parisiens vont devoir lancer leur saison en championnat dans un match compliqué, un Classico contre l'OM. Bien que sombre, l'horizon s'éclaircit petit à petit pour Thomas Tuchel alors que Sergio Rico est de retour dans le groupe et que Neymar, Navas, Paredes et Di Maria ont repris le chemin de l'entraînement.

Et une autre bonne nouvelle se présente : la nouvelle recrue italienne pourra faire ses grands débuts au Parc des Princes dès ce dimanche, car officialisée 48 heures avant la rencontre. Un renfort de choix sur le couloir droit de la défense parisienne alors que Layvin Kurzawa avait été contraint d'occuper ce poste contre Lens. En forme physiquement après avoir joué avec l'Italie en Ligue des Nations contre la Bosnie, le joueur de 29 ans pourrait bel et bien être titulaire pour ses grands débuts.