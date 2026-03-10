PSG : le point médical avant le choc face à Chelsea

Demain soir, le Paris Saint-Germain reçoit Chelsea dans le cadre du huitième de finale aller de Ligue des Champions. Une rencontre pour laquelle Luis Enrique pourra compter sur un groupe quasiment au complet. En effet, seuls les blessés de longue date, Fabian Ruiz et Quentin Ndjantou, font partie du traditionnel point médical.

La suite après cette publicité

«Le point médical de ce mardi 10 mars concerne Fabian Ruiz et Quentin Ndjantou. Fabian Ruiz continue son travail individuel adapté. Quentin Ndjantou poursuit son protocole de soins», peut-on lire dans le communiqué.

Suivez les 8èmes de finale de l’UEFA Champions League sur CANAL+ ! Cliquez ici pour vous abonner et accéder aux matchs.