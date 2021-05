Umbro dévoile des sneakers aux couleurs du Werder Brême

Après avoir dévoilé une première paire de sneakers aux couleurs du Werder Brême en 2019, Umbro présente un tout nouveau modèle nommé Highway WB pour le club allemand suite à une nouvelle association avec la marque locale de streetwear Glückstreter.

La Highway WB a été spécialement conçue pour refléter le fanatisme et la solidarité de la communauté des supporters du Werder Brême. Au moment de la conception de cette chaussure, la priorité s’est tournée vers la durabilité. En évitant délibérément l’utilisation du cuir, Umbro, Glückstreter et le Werder Brême modifient l’ADN de la chaussure. Cette paire ouvre une nouvelle voie pour de futures collaborations durables,

Cette initiative est en grande partie inspirée par le travail du club. Le Werder est en effet passé à la durabilité avec un stade en grande partie alimenté par l’énergie solaire. Cette paire de sneaker est conçue en grande partie avec des matériaux recyclés. La semelle est fabriquée avec 97% de plastique E.V.A recyclé, la partie supérieure de la chaussure est elle conçue avec du polyuréthane recyclé à 45% tandis que les cinq paires de lacets incluses sont fabriquées à partir de matériaux 100% recyclés. La semelle extérieure est elle fabriquée avec du caoutchouc naturel à 90% et du caoutchouc recyclé à 10%.

Sur cette paire de chaussures blanche, les mots « WERDER » et « BREMEN » (Brême) sont fièrement affichés à l’extérieur au niveau des touches de vert que l’on retrouve également sur la languette et le talon. Une semelle marron épaisse avec des taches noires et l’inscription « UMBRO » prend également place sur ces sneakers. Au dos de la languette, on retrouve des insignes représentant la maison du club, le Weserstadion. Personnalisable avec les cinq paires de lacets fournies, cette paire est réellement conçue pour mettre en avant le lien fort entre le club et les supporters. On le sait, en Allemagne, les supporters ne font pas semblant !

Umbro ne fait pas les choses à moitié et ne s’arrête pas à la simple sortie de la Highway WB puisque la marque anglaise s’est alliée à Weserholz, un studio local de design, pour fournir la paire dans un emballage sortant de l’ordinaire. En plus de leur travail qualitatif et créatif, le studio soutient les réfugiés dans l’éducation et l’intégration sociale. Umbro et le club allemand prennent position et mettent en avant des valeurs fortes à l'occasion de la sortie de ces sneakers.

Umbro, Glückstreter et le Werder Brême dévoilent donc une paire de sneakers très originale mettant en avant la possibilité d’allier la qualité à la durabilité. Cette belle initiative pourrait donner de belles idées à d’autres équipementiers.