PSG : la réponse forte de Christophe Galtier sur la polémique Neymar-Mbappé

La mine des mauvais jours. Trois jours après avoir vu son Paris Saint-Germain décevoir, une nouvelle fois, lors du 1/8e de finale aller de la Ligue des Champions face au Bayern Munich (0-1), Christophe Galtier s’est présenté en conférence de presse ce vendredi, en marge de la réception du LOSC Lille dimanche (13 heures), pour le compte de la 24e journée de Ligue 1. Au milieu de la crise traversée par les Rouge et Bleu, qui restent sur 3 défaites consécutives toutes compétitions confondues, une première depuis 2011, le coach parisien doit aussi gérer une nouvelle polémique autour de Neymar.

Juste après la défaite en C1, Kylian Mbappé avait en effet déclaré que tout le monde devait « bien manger et bien dormir » pour mieux revenir en forme. Dans la foulée, Neymar a disputé un tournoi de poker, mercredi soir, avant d’être photographié dans un fast food. Christophe Galtier a forcément souhaité mettre les choses au clair à ce sujet.

Galtier a parlé à Neymar

« J’ai parlé rapidement après le match. Kylian a parlé après le match aussi, vous le savez. Hier, c’était une journée de repos, j’ai échangé au téléphone avec la direction sportive, avec Luis Campos, avec mon président aussi. Ce matin, de manière individuelle, j’ai rencontré quelques joueurs », a-t-il d’abord lancé, tout en confirmant que les temps étaient difficiles, avant de poursuivre sur le sujet chaud du moment.

« Il (Mbappé) a dit exactement la même chose dans le vestiaire. Il a une grande maturité, il est déterminé pour que tout le monde reste mobilisé. Ses propos sont bienvenus. Vous ne pouvez pas, je ne vais pas associer la déclaration de Kylian avec la photo de Ney dans un fast food. Je me suis entretenu avec Ney, je lui ai dit ce que je pensais. Ney a le droit dans son jour de récupération de jouer au poker. Il est passionné de poker. Et je lui ai dit ce que je pensais, mais ça reste entre lui et moi. J’ai l’intime conviction qu’il n’y a pas d’amalgame à faire entre la déclaration de Kylian et la photo qui est sortie. » Reste à savoir si cette sortie claire et nette de la part de Christophe Galtier suffira à calmer les ardeurs des supporters du PSG autour de ce nouveau sujet polémique.

