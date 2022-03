AC Milan : l'irrésistible prise de pouvoir de Pierre Kalulu

Le temps passe tellement vite... Parti de l'Olympique Lyonnais à l'été 2020 sans jamais avoir évolué avec l'équipe première, Pierre Kalulu (21 ans) compte aujourd'hui 44 apparitions avec l'AC Milan, pour 26 titularisations et 1 but. En l'espace d'une saison et demi, le Français s'est imposé comme une valeur montante chez les Rossoneri. Tantôt à droite, tantôt dans l'axe, le jeune homme a toujours répondu présent. Et ces dernières sorties sont dans cette droite lignée. Statistiquement d'abord, puisque les Lombards n'ont pas encaissé le moindre but lors de ses quatre dernières apparitions toutes compétitions confondues.

La suite après cette publicité

Visuellement ensuite, à l'image de l'impression de puissance, de vitesse et de sérénité lors de ses récents duels à vitesse grand V face au Napolitain Victor Osimhen. La critique est conquise, son entraîneur Stefano Piolo aussi. «Kalulu a une personnalité incroyable : il est intelligent, rapide, il est fort. Il ne me surprend plus, je le connais bien», expliquait-il à DAZN récemment, tout heureux de voir le Tricolore parfaitement combler les diverses absences pour blessures ou suspensions. Sa direction, également, est aux anges.

Un nouveau contrat... et les Bleus ?

La Gazzetta dello Sport assure en effet ce vendredi qu'une prolongation de son contrat est déjà actée. Au moins un an de plus (son bail court actuellement jusqu'en juin 2025) et une revalorisation salariale en accord avec ses prestations depuis son arrivée à San Siro. Un signe de confiance non négligeable d'autant que, dans le même temps, Milan cherche aussi à recruter un nouveau taulier (le Lillois Sven Botman est notamment référencé). «Je veux faire de bonnes choses avec Milan et je veux y rester. Il n'y a aucune raison de vouloir partir», confiait-il récemment à Eurosport.

Et après avoir conquis l'Italie, le frère d'Aldo et Gédéon se verrait bien découvrir l'équipe de France. «Les Bleus, c'est forcément un rêve. On parle de l'équipe championne du monde, avec de grands joueurs... Quand tu es un jeune joueur, c'est forcément quelque chose qui fait partie de ton ambition. Tu as envie d'évoluer à ce niveau-là et de toucher l'élite. (...) Si ça venait à arriver, c'est que j'aurais fait une bonne saison avec Milan. Ce serait une récompense du travail fourni», a-t-il lancé. Après tout, tout va tellement vite, pourquoi s'arrêter en si bon chemin ?