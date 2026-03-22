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Ligue 1

Nantes : Anthony Lopes veut encore y croire

Par Josué Cassé
1 min.
Anthony Lopes @Maxppp

Présent au micro de Ligue 1+ après la défaite cruelle de Nantes contre Strasbourg, Anthony Lopes était forcément déçu mais l’ancien gardien de l’OL voulait encore y croire malgré la situation comptable préoccupante des Canaris. «Ça laisse présager de l’espoir pour la suite même s’il reste de moins en moins de matchs, on va continuer à se battre, on va essayer de renverser la tendance même si les gens nous pensent au fond. On aura plus de motifs d’espoir si on est encore plus solide défensivement, on fait le match qu’il faut, on a deux poteaux. On a une série de trois matches qui arrive avec Brest, Auxerre et Metz. Un écart s’est crée, c’est vrai mais il faudra se montrer plus solide défensivement pour aller chercher les points», a tout d’abord lancé le portier nantais.

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Relancé sur l’arrivée de Vahid Halilhodzic, Lopes a également eu des mots forts pour son nouveau coach : «le coach prend le pouvoir, c’est légitime qu’il prenne les choses en main, il a un laps de temps court, on va encore travailler, continuer de faire les bonnes choses de ce soir et rectifier ce qu’on a pas bien fait». Et de conclure : «il y avait de la déception ce soir dans le vestiaire, c’est normal vu le scénario mais nous ne sommes pas abattus car on a conscience qu’on peut montrer de belles choses dans les prochaines semaines». Pour rappel, le FC Nantes est actuellement 17e du championnat de France

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