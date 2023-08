Un documentaire inédit sur les arbitres de Ligue 1 diffusé ce mercredi

Les arbitres de Ligue 1 seront mis à l’honneur ce mercredi alors que la Ligue 1 va diffuser un documentaire inédit sur sa chaîne Youtube. L’objectif de ce dernier est de permettre aux fans de football de faire une plongée dans l’intimité des officiels, en pleine action lors de la 38ème et ultime journée de la saison dernière et durant les préparatifs de ces rencontres décisives à Clairefontaine. Le documentaire s’intitule d’ailleurs «En immersion avec les arbitres de la J38». Une grande première qui devrait ravir tant les amateurs que les observateurs plus aguerris de notre championnat.

La suite après cette publicité

«Grâce à un dispositif exceptionnel, les dix arbitres du Multiplex 2022-2023 ont tous été équipés de micros et ont été suivis par les caméras avant, pendant et après les rencontres. Pendant plus de 26 minutes, prenez place au cœur du jeu, avec un accès à des échanges inédits entre les arbitres, les joueurs et les membres de leur staff», peut-on lire dans le communiqué de la Ligue de Football Professionnelle. L’occasion de découvrir les coulisses lors d’un échange entre un arbitre et un joueur ou bien encore avec le centre VAR durant ces rencontres à enjeux !