Roma : Manu Koné sort sur blessure face au Real Madrid

Gros coup dur pour Manu Koné ! Titulaire ce mercredi soir face au Real Madrid en Ligue des Champions avec la Roma, l’international français a été contraint de quitter ses partenaires après seulement 17 minutes de jeu. Le milieu de terrain s’est écroulé sur la pelouse avant de se cacher le visage, visiblement très touché par ce qui venait de lui arriver.

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Après quelques instants au sol, le Français a finalement quitté le terrain en boitant, laissant craindre une blessure sérieuse. Il a été remplacé par Niccolo Pisilli. Une sortie prématurée forcément inquiétante pour Koné, qui devra désormais attendre les examens médicaux pour connaître la nature exacte de sa blessure et la durée de son éventuelle indisponibilité.