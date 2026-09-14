Neom : la gâchette Alexandre Lacazette sévit toujours !

Cet été, l’Olympique Lyonnais a été approché pour rapatrier Karim Benzema. Une information confirmée par Matthieu Louis-Jean, qui a vite fait savoir que cette piste n’avait pas été très loin. «Il y a eu un contact cet été avec un intermédiaire. Ça n’a pas été plus loin, c’était infaisable avec les questions contractuelles. On n’a pas été plus loin, on devait signer un attaquant rapidement, on travaillait sur Openda. Il est toujours sous contrat avec la Fédération (saoudienne, ndlr), on n’est pas allé plus loin. C’est un immense joueur. Je n’ai pas été plus loin et je n’ai pas parlé avec lui.»

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Le Nueve, libre depuis son départ d’Al-Hilal, est sans club. Contrairement à lui, d’autres anciens buteurs de l’OL sévissent toujours en Saudi Pro League. C’est le cas de Moussa Dembélé, qui mène l’attaque d’Al-Ettifaq. Il a déjà marqué 3 buts en 8 apparitions toutes compétitions confondues cette saison 2026-27. Alexandre Lacazette, lui, défend toujours les couleurs de Neom. Club qu’il a rejoint il y a un peu plus d’un an après la fin de son contrat à l’Olympique Lyonnais. Lors du précédent exercice, le natif de Lyon a participé à 33 rencontres toutes compétitions confondues (2770 minutes), dont 32 en tant que titulaire.

Lacazette est lancé dans une année charnière

En ce qui concerne sa ligne de statistiques, il avait terminé l’année avec 12 buts et 7 assists. Un bilan plutôt correct pour l’ancien d’Arsenal, recruté pour apporter son expérience du haut niveau et ses qualités de buteur. Cette saison, il est reparti pour un tour avec Neom. Et il a plutôt bien commencé. En effet, il a été utilisé à 8 reprises toutes compétitions confondues par Christophe Galtier (543 minutes), dont 7 fois en tant que titulaire. Toujours en forme, le Français de 35 ans a déjà trouvé le chemin des filets à 6 reprises. Dans le détail, il a inscrit un but contre Al-Faisaly le 18 août en Kings Cup.

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Trois jours plus tard, le 21 août, il a signé un doublé contre la même équipe cette fois-ci en SPL. Il a ensuite marqué contre Al-Khaleej (3 septembre) en championnat. A cela, il faut ajouter 2 assists. La première contre Al-Fayha (14 août). La seconde contre Al-Faisaly (18 août). Dimanche, il s’est offert un doublé face à Al-Fateh en championnat. Ce qui fait un bilan de 6 buts et 2 passes décisives en 8 matches (633 minutes). Bien lancé, l’avant-centre prouve qu’il peut encore apporter beaucoup à son club. D’autant qu’il arrive à un tournant de son aventure saoudienne puisqu’il sera en fin de contrat en juin 2027. Une prolongation n’est pas à exclure, tout comme un départ pour un dernier gros contrat. Affaire à suivre…