OGC Nice - AS Monaco : les compositions officielles

Le derby de la Côte d’Azur clôture la 21e journée de Ligue 1. À l’Allianz Riviera, à 20h45, l’OGC Nice, dauphin du PSG avec 39 points, reçoit l’AS Monaco, cinquième avec 35 unités. Les Aiglons restent sur un match nul contre Brest (0-0) en championnat et une belle qualification en Coupe de France face à Montpellier (1-4). La dynamique est à l’opposée côté monégasque puisque le club du Rocher reste sur trois matches sans succès en Ligue 1 et une élimination surprise contre Rouen en coupe (2-1 après T.A.B). La rencontre est à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 20h45.

Pour ce match, Francesco Farioli est toujours privé des internationaux africains Terem Moffi et Jérémie Boga ainsi que d’Alexis Beka Beka et de Sofiane Diop, toujours blessé. Le technicien italien aligne un 4-3-3 avec Bulka dans les buts, Lotomba, Todibo, Dante et Bard en défense, Ndayishimiye, Boudaoui et Sanson au milieu du terrain et enfin Laborde, Guessand et Louchet, 20 ans et première titularisation en Ligue 1, sur le front de l’attaque. En face, Adi Hütter, annoncé sur la sellette, repasse à quatre derrière avec Kehrer, Maripan, Salisu et Jakobs, un milieu dense avec Zakaria, Camara et Fofana et un trio offensif Minamino, Ben Yedder, Golovin. Balogun débute sur le banc.

Les compositions d’équipes :

OGC Nice : Bulka - Lotomba, Todibo, Dante, Bard - Sanson, Ndayishimye, Boudaoui - Laborde, Guessand, Louchet

AS Monaco : Köhn - Kehrer, Maripan, Salisu, Jakobs - Zakaria, Camara, Fofana - Minamino, Ben Yedder, Golovin