Barça : rencontre au sommet entre Joan Laporta et l'entourage d'Ousmane Dembélé

La suite après cette publicité

Deux victoires, deux résultats nuls, le FC Barcelone réalise une entame poussive en Liga. Un départ compliqué qui provoque d'ailleurs le courroux des supporters catalans. Plus que jamais, Ronald Koeman se trouve sur un siège éjectable, et la direction des Blaugranas tente d'apaiser un climat très anxiogène autour du club. En parallèle de cette zone de turbulences, le président Joan Laporta s'évertue à préparer l'avenir du Barça. Un futur qui s'écrit avec Ousmane Dembélé.

Selon les informations de la Cadena Cope, un déjeuner aurait eu lieu lundi midi en présence de Laporta, Moussa Sissoko l'agent du joueur, le champion du monde, ainsi que Mateu Alemany et Rafa Yuste, respectivement directeur du football et vice-président du FC Barcelone. Une entrevue jugée constructive par l'international français dont le contrat expire en juin 2022. Toujours en convalescence, Dembélé aurait apprécié la démarche de ses dirigeants et se montrerait ouvert à une prolongation. Reste à savoir si un dénouement heureux interviendra dans ce dossier brûlant pour la présidence du Barça...