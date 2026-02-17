L’OM accélère pour Habib Beye

C’est un véritable séisme interne. Alors qu’il avait annoncé purement et simplement sa démission ce dimanche sur ses réseaux sociaux, Medhi Benatia sort grand vainqueur de sa réunion avec Frank McCourt ce mardi. Le directeur sportif est conforté dans ses fonctions, au détriment d’un Pablo Longoria désormais déclassé dans la hiérarchie olympienne comme l’a indiqué le Bostonien par le biais d’un communiqué publié ce matin : « en tant que propriétaire du club, je viens à Marseille et prends, une fois de plus, mes responsabilités pour que le club reste concentré sur ses objectifs, particulièrement la qualification pour la prochaine ligne des champions et un parcours exemplaire en Coupe de France. Sous la supervision de Medhi Benatia, la nomination d’un nouvel entraîneur sera bientôt annoncée. Mon ambition pour le club reste intacte. Mobilisons-nous, au service de l’OM. »

Présent au centre Robert Louis-Dreyfus, l’homme d’affaires américain a pris la parole devant le groupe professionnel pour acter ce nouvel organigramme et annoncer une nouvelle de taille : le successeur de De Zerbi est trouvé, et il l’a déjà rencontré. Sauf retournement de situation, c’est l’enfant de la maison, Habib Beye, qui devrait reprendre les rênes.

Des discussions entre les différentes parties déjà planifiées

L’ancien capitaine phocéen, qui connait parfaitement les arcanes du club champion d’Europe 1993, est la priorité n°1 de la direction marseillaise depuis plusieurs jours comme nous vous l’avions révélé. Mais avant de parapher son contrat, le technicien doit régler un détail administratif de taille : une réunion de conciliation est prévue ce mardi avec la LFP pour acter officiellement son divorce avec le Stade Rennais. Une fois ce verrou sauté, les discussions avec ses agents devraient s’accélérer.

Car le timing est pour le moins serré. Avec un déplacement périlleux à Brest dès ce vendredi, l’OM doit faire vite pour rassurer un vestiaire marqué par les récentes désillusions. Le message de McCourt est clair : la saison n’est pas finie. Malgré l’avance confortable de l’OL au classement, les Phocéens visent toujours le top 3 pour retrouver la Ligue des Champions, avec la Coupe de France en ligne de mire pour terminer en beauté.