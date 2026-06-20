Strasbourg : les dessous du départ surprise de Gary O’Neil

L’information est tombée hier soir comme un couperet. The Athletic révélait que Gary O’Neil allait quitter Strasbourg pour rejoindre Ipswich, club promu en Premier League et orphelin de Kieran Mckenna. Le dossier est bouclé. Les discussions entre BlueCo et les Tractor Boys sont en passe de trouver une issue positive. Selon toute vraisemblance, le technicien de 43 ans devrait signer en début de semaine, lui qui était sous contrat en Alsace jusqu’en 2028.

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L’aventure n’aura pas fait long feu. L’Anglais a débarqué en janvier dernier pour remplacer Liam Rosenior, nommé à Chelsea où il aura tenu deux mois et demi seulement. Il n’est pas resté longtemps mais il aura donné satisfaction. Il présentait le 5e meilleur bilan de Ligue 1 dans un exercice où le Racing a fini à la 8e place, premier non-qualifié pour une coupe d’Europe l’an prochain. Il a également atteint les demi-finales de la Coupe de France et de la Ligue Europa Conférence.

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Strasbourg se voyait un peu trop beau

Gary O’Neil s’en ira à Ipswich accompagné de ses deux adjoints, Tim Jenkins et Neil Critchley. Son départ à venir confirme la tendance des derniers jours. Le promu avait fait du manager sa priorité et lui souhaitait revenir en Angleterre, après avoir dirigé Bournemouth et Wolverhampton notamment. Strasbourg pensait avoir les bons arguments pour le conserver, indique L’Equipe. C’était sans compter sur l’envie du coach de retraverser la Manche et de ne plus présenter les mêmes garanties sportives qu’il y a quelques mois.

Sans coupes d’Europe l’an prochain, l’écurie alsacienne séduit moins. Et puis il faudra vendre certains éléments, quand d’autres sont déjà partis à Chelsea à l’instar de Valentín Barco et d’Emmanuel Emegha. «Il faut améliorer la culture club, la qualité des joueurs, la profondeur de l’effectif. On s’est ratés en janvier sur le mercato. On s’est affaibli au lieu d’améliorer le groupe» avait lâché le coach en conférence de presse en fin de saison. Sa déclaration n’avait pas été appréciée de la direction. C’était un signe prémonitoire. Strasbourg doit à nouveau chercher un nouvel entraîneur. Et aux Dernières Nouvelles d’Alsace de conclure un brin taquin. «Limogé de Chelsea, Liam Rosenior est de nouveau disponible…»