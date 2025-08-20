Menu Rechercher
Premier League

Chelsea a trouvé preneur pour Renato Veiga

Par Maxime Barbaud
1 min.
Renato Veiga avec Chelsea @Maxppp

Chelsea doit encore se débarrasser de pas mal d’indésirables d’ici la fin du marché des transferts. Bonne nouvelle pour le club anglais, il a trouvé preneur avec Renato Veiga. Selon Sky Sports, le latéral gauche ou défenseur central va rejoindre Villarreal dans les prochaines heures contre un montant estimé à 30 M€.

Le Portugais de 22 ans n’a jamais réussi à s’imposer dans l’effectif pléthorique des Blues (18 apparitions, 2 buts, 1 passe décisive). Il avait été recruté du FC Bâle il y a un an pour 14 M€, avant d’être prêté (de manière payante, autour de 4 M€) à la Juventus sur la seconde partie de saison (15 matchs disputés).

