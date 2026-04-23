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Liverpool : Hugo Ekitike a été opéré à Londres

Par Josué Cassé
1 min.
Ekitike gravement touché face au PSG @Maxppp

Victime d’une rupture du tendon d’Achille droit lors du quart de finale retour de Ligue des champions contre le PSG (0-2, 0-2), Hugo Ekitike a vu sa saison s’arrêter soudainement. D’ores et déjà forfait pour la fin de saison et la prochaine Coupe du Monde, l’international français a entamé sa phase de rééducation.

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La première étape consistait à se faire opérer et c’est désormais chose faite. L’ancien attaquant du PSG a été opéré il y a cinq jours à Londres par une équipe médicale historiquement en lien avec les joueurs de Liverpool. Une intervention supervisée par le chirurgien du basketteur Jayson Tatum, victime de la même blessure en mai 2025.

Pub. le - MAJ le
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