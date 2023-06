Ligue 1 : le bilan de la VAR cette saison

Cinq saisons maintenant que l’assistance vidéo à l’arbitrage est utilisée en Ligue 1. Et celle-ci est toujours autant critiquée par les supporters ou encore par les observateurs. Toutefois, la LFP et la Direction Technique de l’Arbitrage ont tenu à réaliser un bilan de cette technologie lors de la saison 2022-2023. L’instance française a publié un communiqué officiel ce mardi. Parmi les chiffres importants, on peut noter « qu’il y a eu 83% des erreurs claires corrigées par la VAR sur un total de 138 décisions terrain erronées. Un pourcentage élevé et dans la continuité de celui enregistré lors de la saison passée (75%) ».

« Au total, il y a eu en moyenne 3,3 interventions de la VAR par journée de Ligue 1 Uber Eats (contre 2,6 la saison dernière), avec un temps d’analyse moyen de 101 secondes (avec visionnage terrain). Une amélioration également confirmée par rapport aux saisons précédentes (104 secondes en 21/22). (…) Parmi les autres chiffres relevés, 34 pénaltys ont été accordés à la suite de l’intervention de la VAR au cours de la saison en Ligue 1 Uber Eats, sur les 134 pénaltys accordés. Ce qui représente 25% du total. (…) Ensuite, 19 buts ont été accordés par la VAR et 32 buts annulés au cours de la saison (…) Enfin, sur les 100 exclusions sur l’ensemble des 38 journées, 14 exclusions ont été accordées à la suite de l’intervention de la VAR. »

