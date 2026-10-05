Argentine : un maillot de 30 mètres installé à Rosario en hommage à Lionel Messi

Légende du football argentin, Lionel Messi va disputer son dernier match sous le maillot de l’Albiceleste, ce sera ce mardi 6 octobre contre le Bénin lors d’un match amical au Monumental de Buenos Aires. En attendant la rencontre, c’est tout un pays qui se prépare à accueillir sa légende.

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"Gracias"Una camiseta gigante fue instalada en el Monumento a la Bandera de Rosario en homenaje a Lionel Messi. — Corta (@somoscorta) October 5, 2026

Du côté de Rosario, la ville où est né et a grandi Lionel Messi, un maillot géant de 30 mètres de l’Argentine a été installé avec un flocage "Merci" "10" dans le dos. Un message l’accompagne : «merci, Capitaine. Tu nous as tout donné. Tu nous as fait croire à nouveau, rêver de l’impossible et tu nous as offert des moments inoubliables qui resteront gravés en nous pour le reste de nos vies. Rien ne sera plus jamais comme avant. Nous ne sommes pas prêts à te laisser partir, mais nous te suivrons partout où tu iras.»