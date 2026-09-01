Dario Essugo rejoint Strasbourg !

Et de 18 pour Strasbourg ! Quelques minutes après Deivid Washington, le club alsacien a annoncé l’arrivée de sa 18e recrue estivale, le milieu portugais Dario Essugo. «Le Racing Club de Strasbourg Alsace annonce l’arrivée de Dário Essugo. Le milieu de terrain portugais de 21 ans est prêté par le Chelsea FC.»

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𝐃𝐚́𝐫𝐢𝐨 𝐄𝐬𝐬𝐮𝐠𝐨 𝐩𝐫𝐞̂𝐭𝐞́ 𝐚𝐮 𝐑𝐚𝐜𝐢𝐧𝐠 ✍️



Le Racing Club de Strasbourg Alsace annonce l’arrivée de Dário Essugo. Le milieu de terrain portugais de 21 ans est prêté par le Chelsea FC.



Le communiqué 👉 https://t.co/XrEqwuTpTx



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Strasbourg bénéficie d’un nouveau prêt de la part de Chelsea, son club partenaire, et il récupère ainsi en prêt un grand talent en devenir du football mondial. Formé par le Sporting mais révélé lors d’un orpet à Las Palmas, il avait été recruté par Chelsea en 2025 pour 23 M€. Barré par la concurrence féroce à Chelsea, il a besoin de temps de jeu, et devrait l’obtenir à Strasbourg.