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Officiel Ligue 1

Dario Essugo rejoint Strasbourg !

Par Aurélien Léger-Moëc
1 min.
Dario @Maxppp

Et de 18 pour Strasbourg ! Quelques minutes après Deivid Washington, le club alsacien a annoncé l’arrivée de sa 18e recrue estivale, le milieu portugais Dario Essugo. «Le Racing Club de Strasbourg Alsace annonce l’arrivée de Dário Essugo. Le milieu de terrain portugais de 21 ans est prêté par le Chelsea FC.»

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Strasbourg bénéficie d’un nouveau prêt de la part de Chelsea, son club partenaire, et il récupère ainsi en prêt un grand talent en devenir du football mondial. Formé par le Sporting mais révélé lors d’un orpet à Las Palmas, il avait été recruté par Chelsea en 2025 pour 23 M€. Barré par la concurrence féroce à Chelsea, il a besoin de temps de jeu, et devrait l’obtenir à Strasbourg.

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