La FFF reste pour l’instant contre Gianni Infantino et la FIFA

Depuis le début de la crise qui secoue la FIFA après le projet avorté de la FIFA Forward Entreprise par Gianni Infantino, la gronde se fait de plus en plus entendre contre l’instance mondiale. Plusieurs confédérations, comme l’UEFA, ainsi que certaines nations, notamment européennes, avaient unanimement menacé de ne pas participer à la Coupe du Monde, si ce projet était maintenu, fin juillet. Si, pour l’instant, la Fédération française de football ne s’est pas prononcée, comme d’autres pays comme l’Italie ou même l’Espagne, elle ne devrait, semble-t-il, pas apporter son soutien à Infantino, rapporte L’Équipe.

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Selon les échos du quotidien sportif, Philippe Diallo ne votera pas en l’état pour le dirigeant suisso-italien, même s’il est difficile de connaître la position définitive de l’instance française tant que les candidats potentiels aux futures élections pour la présidence de la FIFA ne sont pas encore connus. Le patron de la 3F souhaite attendre le prochain comité exécutif, le 8 septembre prochain, pour évoquer la question avec les autres membres du gouvernement du foot français, afin de ne pas donner l’impression d’agir seul. Pour l’instant, la participation de l’Équipe de France à la Coupe du Monde féminine U20, dont le début est prévue pour e 5 septembre, est maintenue. Pour rappel, l’élection pour la présidence de la FIFA se tiendra à Rabat (Maroc), en mars 2027, lors du Congrès de la FIFA.