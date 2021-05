AS Roma : Mike Maignan priorité de José Mourinho

La suite après cette publicité

Si le gardien du LOSC et de l’Équipe de France est très souvent lié à un autre club italien, en l’occurence l’AC Milan, il est désormais dans le viseur de l’AS Rome. Selon le Corriere dello Sport, les dirigeants des Giallorossi aimeraient profiter d’une possible prolongation de contrat de Gianluigi Donnarumma, dont le bail expire en juin prochain, pour récupérer Mike Maignan, pressenti pour succéder au portier transalpin en Lombardie.

Depuis plusieurs saisons, la Roma galère au poste de gardien de but. Entre les recrutements de Pau López et de Robin Olsen, personne n’a donné satisfaction et un nouveau gardien pourrait arriver cet été pour sécuriser la défense de la Louve, à la demande du prochain entraîneur José Mourinho.