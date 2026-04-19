Ligue 1 : la belle opération pour Rennes, scénario cruel pour Nantes, le Paris FC inarrêtable

Ce dimanche, le multiplex de Ligue 1 nous offrait trois rencontres en fin d’après-midi. Un multiplex aux différents enjeux mais qui était important pour les six équipes engagées. Pour Rennes, une excellente opération dans la course à la Ligue des Champions était possible. Après la défaite de Marseille puis les nuls de Lille et Monaco, les Bretons pouvaient remonter à la quatrième place en cas de victoire à Strasbourg. Largués au classement et privilégiant la demi-finale de Coupe de France contre Nice, les Alsaciens jouaient ce dimanche avec une équipe remaniée. Malgré le turn-over de Gary O’Neil, le RCSA a dominé le premier quart d’heure.

La suite après cette publicité

Finalement, cet engouement porté par la Meinau a vite été éteint. Sur l’une de ses premières occasions, Esteban Lepaul a profité d’une relance ratée de Penders vers Szymanski pour finir d’une belle frappe croisée (0-1, 20e). Le 17e but de l’attaquant formé à l’OL cette saison dans l’élite. Au retour des vestiaires, Rennes a mis fin au suspens. Sur un corner, Lepaul a dévié pour l’opportuniste Embolo qui a fini dans le but vide (0-2, 49e). Dans la foulée, Mousa Al-Tamari a scellé le succès des siens avec une frappe puissante du gauche (0-3, 52e). Beaucoup plus dangereux que les locaux offensivement, Rennes était inspiré offensivement et Strasbourg répondait avec une frappe sur le poteau de Godo (60e). Avec cette victoire, Rennes grimpe à la 4e place et met la pression à Lyon, qui se déplace ce soir à Paris en clôture de la 30e journée de Ligue 1.

Nantes s’offre de l’espoir, Metz à un doigt de la relégation

Dans le même temps, le FC Nantes recevait Brest. Sur trois défaites de rang, les Ty-Zefs ont été surpris directement par les locaux. De retour après deux mois sans compétition, Mostafa Mohamed a ouvert le score d’une superbe frappe enroulée (1-0, 9e). Dans une Beaujoire en folie, les Canaris ont tenu le score en première période grâce à un Anthony Lopes impérial face à Del Castillo (25e). Au retour des vestiaires, Nantes a eu beaucoup d’occasions (48e, 52e) et aurait pu doubler la mise jusqu’à l’expulsion de Tabibou (69e). Un rouge qui a provoqué l’ire de Vahid Halilodzic qui, après d’autres situations arbitrales litigieuses, s’est emporté Guillaume Paradis, avant d’être exclu à son tour. Finalement, Brest s’est réveillé et le roseau a cédé dans les 9 minutes de temps additionnel. Sur un ultime corner, le SB29 a égalisé grâce à la tête de Brendan Chardonnet (1-1, 90+5e).

La suite après cette publicité

Dans l’autre match de l’après-midi, le Paris FC n’a pas eu de difficultés pour écarter le FC Metz. Sur la pelouse des Grenats, les hommes d’Antoine Kombouaré, qui n’ont plus perdu depuis le 14 février en Ligue 1, ont enchaîné face à la lanterne rouge. Malgré la réaction messine avec l’égalisation de Kvilitaia après l’ouverture du score de Gory (0-1, 21e). Au retour des vestiaires, le club de la capitale a repris les devants grâce à Otavio (1-2, 69e). En fin de match, Ilan Kebbal a scellé le succès des siens. Le Paris FC n’est plus qu’à cinq points de Strasbourg, huitième. De son côté, Metz compte dix points de retard sur le barragiste Auxerre et se rapproche de la relégation.

Les résultats de 17h15 :

Nantes 1-1 Brest : Mostafa Mohamed (9e) / Brendan Chardonnet (90+6e)

Strasbourg 0-3 Rennes : Esteban Lepaul (20e), Breel Embolo (49e), Musa Al-Tamari (52e)

Metz 1-3 Paris FC : Giorigi Kvilitaia (32e) / Alimani Gory (21e), Otavio (69e), Ilan Kebbal (89e)