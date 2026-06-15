Coupe du Monde 2026, Espagne : la réaction à chaud de Luis de la Fuente après le fiasco contre le Cap-Vert

Pour son entrée en lice dans cette Coupe du Monde 2026, l’Espagne a connu un sérieux coup d’arrêt. Annoncée parmi les grands favoris au sacre final après son titre européen, la sélection de Luis de la Fuente n’a jamais réussi à faire sauter le verrou cap-verdien et a dû se contenter d’un match nul frustrant (0-0) au Mercedes-Benz Stadium d’Atlanta. Malgré une domination territoriale quasi constante et une maîtrise du ballon sans partage, la Roja a manqué d’efficacité dans les zones décisives et laisse déjà échapper deux points précieux dans la course à la première place du groupe H.

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Ce résultat a surtout été marqué par l’exploit historique du Cap-Vert. Pour sa toute première participation à une phase finale de Coupe du Monde, la sélection africaine a livré une prestation défensive remarquable face à l’une des armadas offensives les plus redoutées du tournoi. Solides, disciplinés et courageux, les Requins Bleus ont résisté à toutes les vagues espagnoles, portés par un Vozinha exceptionnel dans les buts. Auteur de plusieurs arrêts déterminants, le portier cap-verdien a écœuré les attaquants ibériques et permis à son pays de décrocher un point retentissant qui restera comme l’un des grands moments de ce début de Mondial.

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de la Fuente ne veut pas paniquer

Au coup de sifflet final, Luis de la Fuente ne cachait pas sa déception après cette entame ratée. Le sélectionneur espagnol est revenu sur les difficultés rencontrées par son équipe face à un adversaire regroupé et parfaitement organisé. Malgré la domination affichée par ses joueurs et le nombre important d’occasions créées, le technicien de 64 ans a insisté sur plusieurs aspects du jeu qui, selon lui, doivent encore être améliorés pour permettre à la Roja de retrouver toute son efficacité lors de la suite de la compétition. «On s’en sort en restant fidèle à la même idée, en continuant à progresser avec plus de finesse, mais bon. Ce sont le genre de matchs où, comme l’a expliqué Rodri, on se crée beaucoup d’occasions, mais sans la fraîcheur nécessaire pour ce type de rencontres. Nous devons continuer à insister sur la même idée. Nous avons beaucoup créé, mais nous avons manqué de finesse. Ils sont très organisés, ils étaient bien ancrés au sol, et il était très difficile de leur créer de l’espace. Les rentrées de Lamine Yamal et Nico Williams ? L’objectif est de leur donner progressivement du temps de jeu, afin qu’ils prennent confiance et trouvent leur rythme et puissent être plus performants lors des prochains matchs»

Face aux médias espagnols, le champion d’Europe en titre a également évoqué la gestion de son effectif, notamment celle de certains cadres offensifs appelés à jouer un rôle majeur dans ce Mondial. Tout en refusant de céder à la panique après ce faux départ, Luis de la Fuente a livré son analyse de la rencontre, revenant sur le manque de réussite de son équipe et sur les enseignements à tirer avant les prochaines échéances décisives du premier tour. « Nous avons manqué de mouvement et de fraîcheur, mais quand le ballon ne veut tout simplement pas rentrer, il ne rentre tout simplement pas. Il y a eu des tirs, des occasions et une volonté de plier le match rapidement. Nous savons que c’est très difficile, et qu’il est extrêmement difficile de gagner ici. C’est une équipe très organisée, on a vu qu’ils jouaient bas, c’est très difficile de créer des espaces comme ça, même si on en a créé quelques-uns, il nous a manqué de circulation pour les générer, mais quand ça ne veut pas rentrer, ça ne veut pas rentrer. Il y a eu des tirs, des occasions et une volonté de résoudre le match rapidement, on sait que c’est très difficile et on sait que c’est très difficile de gagner ici. » Ce premier accroc n’a rien de dramatique comptablement, mais il oblige déjà l’Espagne à réagir face à l’Arabie saoudite pour éviter de se compliquer la tâche dans ce groupe H.