La belle liste des entraîneurs disponibles

Avec le départ officiel de Roberto De Zerbi de l’Olympique de Marseille, acté tard dans la nuit mercredi d’un commun accord entre les parties, l’OM se retrouve dans une situation délicate sur le plan technique. Après une première saison 2024-2025 réussie, l’Italien n’a pas su maintenir la dynamique cette année, avec notamment une lourde défaite 5-0 contre le PSG et une élimination précoce en Ligue des champions, des éléments qui ont précipité la rupture malgré une collaboration décrite comme sans conflit majeur avec la direction ou le vestiaire. Le club doit désormais gérer la fin de saison sans entraîneur confirmé, avec un intérim en place et la lourde tâche de nommer un successeur capable de redresser la barre en championnat et de stabiliser un effectif en quête de repères.

La suite après cette publicité

Sur le marché des entraîneurs libres, une liste de profils très divers s’offre à l’OM, allant de techniciens déjà très cotés à des options plus expérimentales. Parmi les candidats les plus solides à première vue, Ruben Amorim, Xavi ou Xabi Alonso représentent des choix tactiquement ambitieux, capables d’impulser un jeu attractif tout en apportant une aura supplémentaire au projet marseillais. Dans une veine similaire mais avec une approche différente, Enzo Maresca et Stefano Pioli offrent de l’expérience et une capacité à structurer un vestiaire. D’autres noms comme Igor Tudor, Ivan Juric ou Edin Terzic pourraient séduire par leur profil plus pragmatique. Des entraîneurs comme Laurent Blanc, Patrick Vieira, Bruno Lage, Adi Hutter, Thiago Motta, Habib Beye ou Vitor Bruno apportent des parcours variés. A noter que Frank Haise, également libre, est sur les tablettes de Rennes. Certains avec une proximité culturelle ou une connaissance du football français qui pourraient s’inscrire dans une reconstruction plus long terme. Le choix de l’OM sera crucial.