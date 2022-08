Aston Villa : Bertrand Traoré prêté à Istanbul Başakşehir !

Auteur d'une première saison prometteuse à Aston Villa (7 buts et 6 passes décisives en 36 matches de Premier League, Bertrand Traoré a connu une seconde saison plus compliquée chez les Villains. Souhaitant donner un nouvel élan à sa carrière, l'ancien Lyonnais est sur le départ et va selon toutes vraisemblances rejoindre la Turquie et plus précisément Istanbul Başakşehir pour un prêt d'une saison.

La lutte était ardue pour Istanbul BB qui a raflé la mise devant Besiktas, Trabzonspor et Galatasaray. Au sein du club turc, il devrait évoluer en numéro 9, un rôle qui lui avait plutôt bien réussi lors de son passage à l'Ajax Amsterdam en 2016-17.