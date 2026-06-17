CdM 2026 : Daniel Riolo fracasse le Sénégal

Entrée en matière ratée pour le Sénégal face à la France mardi soir (3-1). Après avoir tenu lors de la première période, s’offrant même deux énormes occasions, les Lions de la Teranga ont coulé en deuxième période, où les individualités françaises ont fait la différence. Sur l’antenne de RMC Sport, Daniel Riolo n’a pas été tendre avec les Sénégalais.

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« C’est catastrophique la prestation du Sénégal ce soir. Si je suis Sénégalais, je ne suis pas content du tout. Quelle était l’ambition de l’équipe ? Ils voulaient faire quoi en fait ? Gagner ? Attendre ? Jouer le 0-0 et attendre une contre-attaque ? Il n’y avait pas d’ambition ! Il y a des joueurs qu’on n’a pas vus, le pauvre Sadio Mané ça confirme qu’il est bien sur la fin. […] Je suis très déçu. Je ne m’attendais pas à voir une équipe avec aussi peu de détermination et d’envie », a expliqué le consultant. C’est plutôt clair.