Real Madrid - Man City : le but exceptionnel de Valverde sur 50 mètres

Capitaine du soir, Federico Valverde a ouvert le chemin aux Madrilènes face à Manchester City. En l’absence de Kylian Mbappé, toujours blessé, l’Uruguayen a enfilé le costume de buteur… et de quelle façon.

La suite après cette publicité

Le Madrilène enrhumait Nico O’Reilly d’une prise de balle dévastatrice en réceptionnant un dégagement parfait de Courtois. Il partait du milieu de terrain, galopait plein champ jusqu’à se retrouver face à Donnarumma, puis éliminait l’Italien d’un grand pont avant de pousser le ballon au fond des filets. L’Uruguayen s’est même offert un doublé derrière.