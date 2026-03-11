Menu Rechercher
Ligue des Champions

Real Madrid - Man City : le but exceptionnel de Valverde sur 50 mètres

Par Jordan Pardon
1 min.
valverde
Real Madrid 3-0 Man City

Capitaine du soir, Federico Valverde a ouvert le chemin aux Madrilènes face à Manchester City. En l’absence de Kylian Mbappé, toujours blessé, l’Uruguayen a enfilé le costume de buteur… et de quelle façon.

CANAL+ Foot
LE REAL MADRID ET VALVERDE FONT PLIER MANCHESTER CITY EN 27 MINUTES 🤯

L'Uruguayen s'offre un doublé et les Merengue font le break face aux hommes de Guardiola 👀

#RMAMCI | #UCL
Le Madrilène enrhumait Nico O’Reilly d’une prise de balle dévastatrice en réceptionnant un dégagement parfait de Courtois. Il partait du milieu de terrain, galopait plein champ jusqu’à se retrouver face à Donnarumma, puis éliminait l’Italien d’un grand pont avant de pousser le ballon au fond des filets. L’Uruguayen s’est même offert un doublé derrière.

Ligue des Champions

Ligue des Champions
Real Madrid
Man City
Federico Valverde

