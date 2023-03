Garnacho a bien recalé l’Espagne pour jouer avec l’Argentine

Depuis plus d’un an, le jeune attaquant de Manchester United Alejandro Garnacho se révèle au grand jour. Ses performances avec l’équipe première des Red Devils lui ont permis de rêver rapidement du niveau international. Car formé en Espagne à Getafe puis l’Atlético de Madrid, le natif de Madrid peut représenter l’Argentine, son pays d’origine et la Roja son pays de naissance.

Après avoir suscité la convoitise des Espagnols et longtemps fait planer le doute sur son choix, Garnacho a fini par recaler la Roja pour le récent Champion du Monde. «Le coordinateur des sélections d’Espagne l’avait appelé. Il m’a dit qu’il lui avait répondu par respect, mais il a décidé de jouer pour l’Argentine», a ainsi révélé Bernardo Romeo, coordinateur des sélections jeunes de l’Argentine. Un renfort de taille pour les Argentins.

