Barça : la présentation de Vitor Roque fixée mercredi

Il a seulement 18 ans, mais il a déjà deux saisons au Brésil dans les jambes, et il déclenche énormément d’attentes du côté du FC Barcelone. Vitor Roque est attendu de pied ferme par les amoureux du Barça, qui souffrent de voir leur équipe seulement 4e de Liga à mi-saison. Ils devraient bientôt savoir de quel bois est fait le jeune attaquant, qui sera présenté officiellement à la presse mercredi matin. Puis il partira avec le reste du groupe pour le déplacement aux Canaries, et la rencontre de la 19e journée de Liga contre Las Palmas.

Arrivé en Catalogne le 27 décembre dernier, Vitor Roque a déjà pu s’entraîner sous les ordres de Xavi et découvrir ses partenaires. « C’était un de mes rêves d’enfant et celui de ma famille, depuis toujours. Pouvoir être ici aujourd’hui ne fait que me donner envie de gagner autant que possible et de pouvoir aider de toutes les manières possibles », a-t-il déjà déclaré à son arrivée en Espagne. Le Barça compte sur lui pour revigorer un secteur offensif globalement décevant.