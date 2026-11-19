L’histoire entre Cristiano Ronaldo et la sélection portugaise pourrait-elle connaître un ultime chapitre ? Alors que CR7 a annoncé sa retraite internationale début novembre, après 23 années passées sous le maillot de la Seleção, la question d’un dernier rendez-vous avec son public se pose déjà. À 41 ans, le quintuple Ballon d’Or a quitté la scène internationale après 234 sélections et 146 buts, sans véritable match d’adieu. Une fin qui contraste avec l’immense carrière de celui qui a notamment offert à son pays l’Euro 2016 et deux Ligues des Nations.

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Selon The Athletic, l’hypothèse d’une dernière apparition de la légende portugaise pourrait finalement être envisagée. La Fédération portugaise souhaite en effet lui rendre un hommage à la hauteur de son immense contribution au football national. Reste à savoir sous quelle forme celui-ci pourrait se matérialiser et si Ronaldo accepterait de retrouver une dernière fois la tunique de la Seleção. Pour l’heure, aucun retour sportif n’est annoncé, mais les supporters portugais peuvent encore espérer revoir leur numéro 7 une ultime fois…