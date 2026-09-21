Barça : Lamine Yamal célèbre la défaite du Real Madrid après le derby

Lamine Yamal n’a visiblement pas manqué la victoire de l’Atlético de Madrid dans le derby face au Real Madrid (2-1). Le jeune crack du FC Barcelone a notamment réagi à la publication de Marc Pubill après la rencontre, avec plusieurs photos du match, dont une où le défenseur colchonero apparaît en train de tacler Kylian Mbappé. Yamal a simplement commenté le post avec plusieurs emojis, affichant ainsi sa satisfaction après le revers du grand rival madrilène.

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Le commentaire de Lamine Yamal sur le post Instagram de Marc Pubill qui est entrain de tacler Kylian Mbappé. 😭💥 pic.twitter.com/d1NfZHfmZt — Atleti Francia 🇫🇷 (@AtletiFrancia) September 20, 2026

Cette victoire de l’Atlético fait également les affaires du Barça au classement. Après sept journées de Liga, les Catalans sont désormais seuls en tête, tandis que l’Atlético grimpe à la deuxième place avec 16 points et que le Real Madrid recule au quatrième rang avec 15 unités. Un derby qui permet donc à Barcelone de creuser l’écart avec la Maison Blanche, alors que la réaction de Yamal sur les réseaux sociaux n’est pas passée inaperçue.