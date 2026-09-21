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Barça : Lamine Yamal célèbre la défaite du Real Madrid après le derby

Par Allan Brevi
1 min.
Lamine Yamal @Maxppp
Atlético 2-1 Real Madrid

Lamine Yamal n’a visiblement pas manqué la victoire de l’Atlético de Madrid dans le derby face au Real Madrid (2-1). Le jeune crack du FC Barcelone a notamment réagi à la publication de Marc Pubill après la rencontre, avec plusieurs photos du match, dont une où le défenseur colchonero apparaît en train de tacler Kylian Mbappé. Yamal a simplement commenté le post avec plusieurs emojis, affichant ainsi sa satisfaction après le revers du grand rival madrilène.

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Cette victoire de l’Atlético fait également les affaires du Barça au classement. Après sept journées de Liga, les Catalans sont désormais seuls en tête, tandis que l’Atlético grimpe à la deuxième place avec 16 points et que le Real Madrid recule au quatrième rang avec 15 unités. Un derby qui permet donc à Barcelone de creuser l’écart avec la Maison Blanche, alors que la réaction de Yamal sur les réseaux sociaux n’est pas passée inaperçue.

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