Grands changements à venir pour l’OL Académie

À la rentrée, de nombreux changements vont se profiler à Lyon. En effet, l’organigramme du centre de formation lyonnais va se redessiner grâce à Christian Bassila, le directeur de l’Académie. Celui-ci va d’ailleurs occuper deux rôles d’après les informations du Progrès, avec la présence d’une équipe U16 qu’il veut suivre et encadrer durant la prochaine saison. Le dirigeant sera d’ailleurs accompagné du duo Mour Paye - Rémy Kalèche pour amener le groupe rhodanien vers les sommets.

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Gueïda Fofana va poursuivre avec la réserve, mais Pierre Chavrondier ne sera pas plus en sa compagnie puisqu’il devrait redescendre en U17 avec Florent Balmont, lui qui était jusque-là avec les U19. Enfin, comme l’indique la source, un trio de taille pourrait débarquer pour le championnat U19 (N3) et la Coupe Gambardella : Karim Bounouara, Sébastien Valin ainsi que Cédric Uras serait les nouvelles têtes.