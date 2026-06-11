Menu Rechercher
Commenter
Ligue 1

Lens : Anthony Bermont va être prêté dans un club de Ligue 1

Par Jordan Pardon
1 min.
Anthony Bermont, avec l'équipe de France U20 @Maxppp

Prêté à Annecy lors de la saison 2024/2025 (29 matchs de L2, 2 buts), Anthony Bermont s’est depuis fait une place dans l’effectif de Lens. L’international U20 français, qui avait atteint les demi-finales de Coupe du Monde avec les Bleuets en octobre dernier, va désormais relever un nouveau défi. Comme évoqué par L’Equipe, Bermont va effectivement être prêté à Angers.

La suite après cette publicité

Un accord a été trouvé entre le club artésien et le SCO pour un prêt sans option d’achat pour une saison. Lié à Lens jusqu’en 2029, Bermont avait disputé 10 matchs de L1 sous les ordres de Pierre Sage cette année. Issu de la même génération 2005 que son coéquipier Ismaëlo Ganiou, il aura désormais l’occasion de prouver dans un tout autre contexte, avec un tout autre statut.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Lens
Angers
Anthony Bermont

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Lens Logo Lens
Angers Logo Angers
Anthony Bermont Anthony Bermont
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier