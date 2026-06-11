Lens : Anthony Bermont va être prêté dans un club de Ligue 1

Prêté à Annecy lors de la saison 2024/2025 (29 matchs de L2, 2 buts), Anthony Bermont s’est depuis fait une place dans l’effectif de Lens. L’international U20 français, qui avait atteint les demi-finales de Coupe du Monde avec les Bleuets en octobre dernier, va désormais relever un nouveau défi. Comme évoqué par L’Equipe, Bermont va effectivement être prêté à Angers.

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Un accord a été trouvé entre le club artésien et le SCO pour un prêt sans option d’achat pour une saison. Lié à Lens jusqu’en 2029, Bermont avait disputé 10 matchs de L1 sous les ordres de Pierre Sage cette année. Issu de la même génération 2005 que son coéquipier Ismaëlo Ganiou, il aura désormais l’occasion de prouver dans un tout autre contexte, avec un tout autre statut.