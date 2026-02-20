«Toi ferme ta g*eule petit joueur » : les révélations choc d’Oukidja sur l’attitude de Mbappé

Dans un entretien accordé au streamer messin Flodas, l’ancien portier du FC Metz, Alexandre Oukidja, n’a pas mâché ses mots au moment d’évoquer Kylian Mbappé. Visiblement, les deux hommes ne partiront pas en vacances ensemble. «Si on perd 1, 2 ou 3-0 il te relève en disant "excuse-moi, pardon, je suis désolé." Par contre, dès qu’il sent qu’il se fait titiller un peu, qu’il ne fait pas un bon match ou que le PSG est en train de perdre, il commence à insulter les mères, à t’insulter toi, à te dire "va te faire enc…"», révèle-t-il.

Il revient également sur un match à Saint-Symphorien face au PSG, en septembre 2021. Le ballon est mis en touche pour permettre à un joueur blessé d’aller se soigner, mais dans la foulée, Mbappé tente de lober Oukidja. «Je lui ai dit: "Mais tu es un fou, qu’est-ce que tu fais". "Il me dit: "Toi ferme ta gueule petit joueur." Je me suis dit: "calme toi, sinon tu vas l’empaler, prendre un rouge et on va te tomber dessus." Je n’ai rien dit. Bronn et lui s’insultaient. Je me suis dit: "Ah ouais, c’est ça le foot de haut niveau."» Oukidja racontera ensuite avoir été insulté par Mbappé, venu faire un détour exprès pour lui lancer des noms d’oiseau suite au but de la victoire d’Hakimi…