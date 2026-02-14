Newcastle, Brésil : gros coup dur pour Bruno Guimarães

Déjà touché en début d’année 2026, Bruno Guimarães connaît un nouveau coup d’arrêt majeur. Le milieu de terrain de Newcastle souffre d’une blessure musculaire sérieuse et sera absent plusieurs semaines, selon ESPN Brasil. Le Brésilien doit prochainement se rendre au Brésil pour des examens, mais sa période de convalescence est estimée entre 8 et 10 semaines, ce qui compromet sa présence pour les chocs face à Aston Villa et Manchester City en Premier League.

C’est un immense coup dur pour les Magpies, qui perdent un titulaire indiscutable sous la houlette d’Eddie Howe, mais aussi pour la sélection brésilienne en vue de la Coupe du Monde 2026. Déjà pilier de son équipe, Bruno Guimarães manquera les prochains matchs internationaux en mars, privant le Brésil de l’un de ses éléments clés au milieu de terrain à quelques mois de la compétition.