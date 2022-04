PSG : Gianluigi Donnarumma scelle son avenir et prévient Navas !

La suite après cette publicité

Comme bien d'autres joueurs, Gigio Donnarumma a remporté son premier titre de Ligue 1 avec le Paris Saint-Germain samedi soir. Mais la saison du portier italien, arrivé libre de tout contrat l'été dernier, n'a pas été de tout repos. Entre sa concurrence marquée avec Keylor Navas et quelques prestations manquées, sur la scène européenne surtout, le gardien formé à Milan n'a pas totalement porté satisfaction. Il a même été - moins que d'autres joueurs comme Neymar ou Ramos certes - sifflé par certains supporters parisiens.

Mais comme il l'a expliqué à Sky Italia, pas question de se contenter de cette situation, ni même d'envisager un départ. « Je reste au PSG et je vais essayer de gagner la Ligue des Champions », a-t-il tout simplement confié, alors que la presse italienne avait évoqué l'hypothèse d'un prêt pour lui la saison prochaine, histoire de laisser la place de numéro 1 à Navas.

Une année d'adaptation

« Je suis ici pour être le titulaire. Comme je l’ai déjà dit, pour moi ce fut une année d’acclimatation : ce n’était pas facile de changer, de langue et d’habitudes. J’ai une très bonne relation avec Navas mais, comme il l’a également dit, ce n’était pas facile de vivre cette concurrence. Les choses doivent absolument changer », a ajouté le portier de la Squadra Azzurra.

Le message est donc passé. On risque donc d'assister, une saison de plus, à un nouveau feuilleton concernant le poste de numéro 1 à Paris. « Les deux joueurs savent tout et que la situation a toujours été claire pour eux. S'il existe une solution qui convient à tous, nous n'aurons aucun problème à prendre une décision. La relation avec eux est très claire et directe », a expliqué Leonardo, régulièrement interrogé sur ce dossier, samedi soir aux médias italiens. C'est donc reparti pour un an encore...