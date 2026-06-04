PSG : l’Atlético force pour un remplaçant

Kang-In Lee à l’Atlético de Madrid, c’est une rumeur qui revient désormais tous les six mois. Mais peut-être que cet été, enfin, les Colchoneros parviendront à s’offrir le fantasque milieu de terrain offensif coréen. Effectivement, le journal Marca indique que cet été, pour la première fois, la direction parisienne est prête à négocier un départ du joueur de 25 ans, arrivé pour une vingtaine de millions d’euros en 2023.

La suite après cette publicité

Le média indique qu’il fait partie des objectifs prioritaires des Madrilènes pour cet été, où Mateu Alemany, le directeur sportif, l’a bien connu à Valence. Peu utilisé par Luis Enrique, le Coréen aurait même déjà communiqué au PSG ses envies de départ, afin de rejoindre un club où il pourrait avoir un peu plus de temps de jeu. Place aux négociations désormais.