Menu Rechercher
Commenter 10
Ligue des Champions

Wayne Rooney fracasse les célébrations d’Arsenal

Par Tom Courel
1 min.
Wayne Rooney Plymouth Argyle @Maxppp
Arsenal 1-0 Atlético

Les Gunners se réveillent avec des étoiles plein les yeux ce mercredi matin. En effet, Arsenal a remporté sa manche retour de Ligue des Champions face à l’Atlético de Madrid (1-0) et file désormais sur la dernière marche de la compétition européenne. Mikel Arteta semblait très heureux après la rencontre, amenant sa formation en finale 20 ans après la dernière du club. Les émotions partagées avec les supporters ont notamment été nombreuses après la rencontre à Londres.

La suite après cette publicité

Cependant, tout le monde n’a pas aperçu ces célébrations de la même manière. Wayne Rooney a d’ailleurs critiqué les locaux après la rencontre, estimant qu’ils ne fallait pas fêter cette qualification avant la finale (contre le PSG ou le Bayern Munich). « Ils méritent d’être dans cette position, mais ils ne l’ont pas encore gagnée (la compétition). Je pense que les célébrations sont un peu trop grandes. Célébrez quand vous gagnez ! » a déclaré l’ancienne star anglaise sur Prime Video Sport.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (10)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue des Champions
Arsenal
Atlético
Wayne Rooney

En savoir plus sur

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
Arsenal Logo Arsenal FC
Atlético Logo Atlético Madrid
Wayne Rooney Wayne Rooney
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier