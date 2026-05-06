Wayne Rooney fracasse les célébrations d’Arsenal

Les Gunners se réveillent avec des étoiles plein les yeux ce mercredi matin. En effet, Arsenal a remporté sa manche retour de Ligue des Champions face à l’Atlético de Madrid (1-0) et file désormais sur la dernière marche de la compétition européenne. Mikel Arteta semblait très heureux après la rencontre, amenant sa formation en finale 20 ans après la dernière du club. Les émotions partagées avec les supporters ont notamment été nombreuses après la rencontre à Londres.

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Cependant, tout le monde n’a pas aperçu ces célébrations de la même manière. Wayne Rooney a d’ailleurs critiqué les locaux après la rencontre, estimant qu’ils ne fallait pas fêter cette qualification avant la finale (contre le PSG ou le Bayern Munich). « Ils méritent d’être dans cette position, mais ils ne l’ont pas encore gagnée (la compétition). Je pense que les célébrations sont un peu trop grandes. Célébrez quand vous gagnez ! » a déclaré l’ancienne star anglaise sur Prime Video Sport.