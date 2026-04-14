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Vidéo : Lamine Yamal met déjà le Barça devant sur une erreur de Lenglet

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Lamine Yamal @Maxppp
Atlético 1-2 Barcelone

Lamine Yamal avait promis d’être en mission remontada ce soir, et il n’a pas menti. Après une première occasion dès la première minute, le prodige catalan a ouvert le score à la quatrième minute, profitant d’une grosse erreur de Clément Lenglet à la relance.

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LE REMONTADA EST EN MARCHE POUR LE BARÇA ? 😱

Lamine Yamal ouvre le score après 4 minutes face à l'Atlético, et c'est en direct sur CANAL+SPORT 🔥

#ATMBAR | #UCL
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Le défenseur français a ainsi manqué sa relance, ce qui a profité aux Blaugranas et le numéro 10 catalan s’en est allé battre Musso, plaçant parfaitement le ballon entre les jambes du portier argentin.

Pub. le - MAJ le
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