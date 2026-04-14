Vidéo : Lamine Yamal met déjà le Barça devant sur une erreur de Lenglet

Lamine Yamal avait promis d’être en mission remontada ce soir, et il n’a pas menti. Après une première occasion dès la première minute, le prodige catalan a ouvert le score à la quatrième minute, profitant d’une grosse erreur de Clément Lenglet à la relance.

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Le défenseur français a ainsi manqué sa relance, ce qui a profité aux Blaugranas et le numéro 10 catalan s’en est allé battre Musso, plaçant parfaitement le ballon entre les jambes du portier argentin.