Ligue des Champions
Vidéo : Lamine Yamal met déjà le Barça devant sur une erreur de Lenglet
1 min.
@Maxppp
Lamine Yamal avait promis d’être en mission remontada ce soir, et il n’a pas menti. Après une première occasion dès la première minute, le prodige catalan a ouvert le score à la quatrième minute, profitant d’une grosse erreur de Clément Lenglet à la relance.
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CANAL+ Foot @CanalplusFoot – 21:08
LE REMONTADA EST EN MARCHE POUR LE BARÇA ? 😱Voir sur X
Lamine Yamal ouvre le score après 4 minutes face à l'Atlético, et c'est en direct sur CANAL+SPORT 🔥
#ATMBAR | #UCL
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Le défenseur français a ainsi manqué sa relance, ce qui a profité aux Blaugranas et le numéro 10 catalan s’en est allé battre Musso, plaçant parfaitement le ballon entre les jambes du portier argentin.
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