Real Madrid : José Mourinho est déjà prêt à sacrifier l’un de ses trois fantastiques !

Les semaines passent et le constat est le même : Vinicius Junior déçoit. Dimanche lors du derby perdu (1-2) contre l’Atlético de Madrid, le Brésilien a d’ailleurs une nouvelle fois affiché toutes ses limites. Incapable de faire la différence, trop peu impactant dans le jeu et pas en réussite balle au pied, l’ancien joueur de Flamengo a finalement subi les foudres de son entraîneur, José Mourinho. Alors que son équipe était réduite à dix après l’expulsion de Dean Huijsen, l’international auriverde (54 sélections, 13 buts) a, en effet, été rappelé sur le banc dès la 54e minute de jeu. Si l’entrée en jeu de son successeur Yan Diomandé n’a pas empêché une nouvelle défaite des Merengues en championnat, ce changement précoce n’est pas passé inaperçu de l’autre côté des Pyrénées.

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«Faire des passes décisives est important, travailler pour l’équipe est très important, le travail quotidien est important et il le fait très bien… Mais il existe un autre Vinicius. Un Vinicius qui, contre le Benfica l’année dernière, a une occasion, marque un but et nous renvoie à la maison. Il lui manque cette performance de très haut niveau», prévenait d’ailleurs le Special One ces dernières semaines au sujet de son numéro 7. Malheureusement pour le natif de São Gonçalo, le déclic n’a toujours pas eu lieu et sa situation pourrait même prochainement connaître un sacré tournant. En effet, selon les dernières informations de Marca, la place de titulaire de l’attaquant brésilien, crédité d’un 4 par la rédaction FM après le revers concédé face aux Colchoneros, serait désormais menacée.

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Vinicius Jr est en danger

Après une nouvelle performance décevante, le quotidien espagnol indique que José Mourinho aurait atteint les limites de sa patience et pourrait finalement revoir ses choix dans les prochaines rencontres. Habitué à occuper une place importante dans le onze madrilène, le droitier d’1m76 avait pourtant promis que son efficacité allait revenir. «Je ne peux pas rater autant d’occasions», reconnaissait-il après le déplacement à Elche. Problème, rien a changé et l’ailier merengue voit son compteur but bloqué à 1 malgré 652 minutes de jeu disputées toutes compétitions confondues. Un mutisme qui devrait donc pousser le technicien portugais à changer ses plans dans les semaines à venir. Une situation qui pourrait dans le même temps servir d’électrochoc pour le Brésilien, connu pour son influence offensive et sa capacité à faire la différence.

En plein doute et régulièrement sifflé par les habitués du Santiago Bernabeu, Vinicius Jr se retrouve quoi qu’il en soit dos au mur et devra répondre sur le terrain afin de convaincre son entraîneur de lui maintenir sa confiance. Reste désormais à savoir si cette menace se concrétisera lors des prochaines rencontres mais le message semble, aujourd’hui, plus clair que jamais : son statut ne lui garantit plus automatiquement une place de titulaire. Appelé par Carlo Ancelotti avec la Seleção pour disputer les trois matches amicaux de la trêve internationale (deux rencontres face à l’Australie avant de défier l’Inde), celui qui voit son contrat courir jusqu’en juin 2032 avec les Merengues aura forcément à cœur, après cette coupure, de relancer sa dynamique et de démontrer une nouvelle fois son importance au Real Madrid. Une mission rédemption qui débutera le 10 octobre prochain avec la réception de Villarreal.