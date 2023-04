BL : le Bayern toujours dans le dur, Dortmund n’en profite pas dans un match hallucinant

Du côté de l’Allemagne, la Bundesliga était de retour avec le traditionnel multiplex de 15h30 et 4 rencontres. Le Bayern Munich, dans la tourmente après sa défaite à City (0-3) et surtout le scandale de la bagarre entre Sané et Mané, recevait Hoffenheim. La formation de Thomas Tuchel devait gagner pour conforter sa première place au classement et ne pas douter. Mais la semaine noire des Bavarois continue avec ce match nul (1-1) heureusement sans conséquence. Pavard avait ouvert le score avant l’égalisation de Kramaric. Une bonne opération pour Hoffenheim dans la course au maintien mais une très mauvaise pour le Bayern Munich, qui aurait pu voir Dortmund revenir à sa hauteur. Car dans le même temps, les coéquipiers de Sébastien Haller ont vécu un match fou à Stuttgart (3-3).

La suite après cette publicité

L’attaquant ivoirien puis Donyell Malen avaient rapidement permis à Dortmund de faire le break en supériorité numérique dans la première période. Mais la réduction de l’écart de Stuttgart a tout changé. Les Jaune et Noir ont fini par céder à 11 contre 10 face à une équipe qui luttait pour sa survie. Vagnoman a égalisé en fin de match et on s’attendait à voir un match nul. Mais voilà, dans les ultimes secondes, Gio Reyna trouvait la faille et pensait donner la victoire à Dortmund qui serait alors revenu à hauteur du Bayern (avec 59 points). Mais dans ce match fou, rien n’était prévisible. Et sur la dernière action (90e+7), Silas égalisait de nouveau pour Stuttgart (3-3) et permettait à son équipe de prendre un précieux point dans la course au maintien. Dans les autres matches, Leipzig a conforté sa troisième place avec un succès difficile face à Augsbourg (3-2). Timo Werner a inscrit un doublé dans ce match. Enfin, Cologne et Mayence se sont quittés sur un match nul (1-1).

À lire

Le constat accablant du Bayern Munich après la nouvelle désillusion face à Hoffenheim

Les résultats de 15h30

Bayern Munich 1-1 Hoffenheim (Pavard / Kramaric)

Dortmund 3-3 Stuttgart (Haller, Malen, Reyna / Coulibaly, Vagnoman, Silas)

Cologne 1-1 Mayence (Ajorque / Ljubicic)

Leipzig 3-2 Augsbourg (Kampl, Werner x2 / Maier, Vargas)