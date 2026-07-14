Coupe du Monde 2026 : le soutien des journalistes du monde à Christophe Gleizes

À quelques minutes du début des demi-finales de la Coupe du Monde 2026, les associations de journalistes sportifs d’Angleterre, d’Argentine, d’Espagne et de France ont renouvelé leur soutien à Christophe Gleizes, journaliste français collaborateur de So Foot et Society, emprisonné en Algérie depuis juin 2025 et condamné à sept ans de prison. Dans un communiqué commun soutenu notamment par l’Association internationale de la presse sportive (AIPS) et la Football Writers’ Association anglaise, elles demandent sa libération et réaffirment leur attachement à la liberté de la presse.

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Le directeur général de Reporters sans frontières (RSF), Thibaut Bruttin, a salué cette mobilisation internationale, estimant que « informer n’est pas un crime ». Christophe Gleizes, qui a cessé ses recours judiciaires afin de pouvoir prétendre à une grâce présidentielle, reste détenu en Algérie, tandis que les organisations de journalistes poursuivent leurs appels en faveur de sa libération.