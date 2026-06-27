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Premier League

PSG : un nouveau club de Premier League sur Emmanuel Mbemba

Par Jordan Pardon
1 min.
Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi @Maxppp

En fin de contrat au PSG cet été, Emmanuel Mbemba s’apprête à changer d’air malgré une proposition de contrat pro de son club formateur. Après avoir été cité au Bayern Munich il y a quelques semaines, le défenseur de 18 ans fait aujourd’hui l’objet d’un intérêt d’Arsenal. Le club anglais lui aurait même proposé son projet avec l’idée de le prêter en France.

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D’après la BBC, un autre club de Premier League serait sur le coup désormais : Bournemouth. Les Cherries auraient entamé des discussions avec l’entourage de l’international français U19. Le club envisagerait de le prêter à Lorient - qui partage le même propriétaire, BKFC - afin de lui permettre de s’aguerrir. Contrairement à Arsenal, Bournemouth aurait la possibilité de contrôler son temps de jeu chez les Merlus grâce à l’actionnaire commun des deux clubs. Reste à savoir quelle proposition sera la plus convaincante aux yeux du joueur. Mikel Arteta l’aurait notamment rassuré sur son projet de développer de jeunes joueurs, mentionnant l’exemple de William Saliba.

Pub. le - MAJ le
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