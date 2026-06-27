PSG : un nouveau club de Premier League sur Emmanuel Mbemba

En fin de contrat au PSG cet été, Emmanuel Mbemba s’apprête à changer d’air malgré une proposition de contrat pro de son club formateur. Après avoir été cité au Bayern Munich il y a quelques semaines, le défenseur de 18 ans fait aujourd’hui l’objet d’un intérêt d’Arsenal. Le club anglais lui aurait même proposé son projet avec l’idée de le prêter en France.

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D’après la BBC, un autre club de Premier League serait sur le coup désormais : Bournemouth. Les Cherries auraient entamé des discussions avec l’entourage de l’international français U19. Le club envisagerait de le prêter à Lorient - qui partage le même propriétaire, BKFC - afin de lui permettre de s’aguerrir. Contrairement à Arsenal, Bournemouth aurait la possibilité de contrôler son temps de jeu chez les Merlus grâce à l’actionnaire commun des deux clubs. Reste à savoir quelle proposition sera la plus convaincante aux yeux du joueur. Mikel Arteta l’aurait notamment rassuré sur son projet de développer de jeunes joueurs, mentionnant l’exemple de William Saliba.